Attention à ce cliché censé montrer la première dame ukrainienne à Nice

Par conséquent, la Première dame n'est pas celle figurant sur le cliché, qui remonte à plus de trois ans : il s'agit bien d'une mannequin anglaise au moment du festival de Cannes. Et par déduction, elle n'a pas non plus été "retrouvée à Nice", comme le prétend ce compte pro-russe qui relaye un montage. Dans ce conflit, Olena Zelenska n’est pas la première à faire les frais de la désinformation russe, visant à déstabiliser la population ukrainienne. Dans les premiers jours de l’invasion russe, son époux avait, lui aussi, fait l’objet de rumeurs le disant en fuite de la ville de Kiev.