Attention à cette vidéo de Justin Trudeau où il affirme avoir "payé les médias"

C'est pourquoi le Premier ministre avait ironisé sur ce "financement" si mal vu. Et ce, en évoquant les "titres stellaires" des journalistes à son égard, qu'il aurait obtenus en "graissant un peu la patte". C'est la phrase entendue dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Un extrait que l'auteur a bizarrement choisi de recouvrir d'une image de Justin Trudeau. Et pour cause, au même moment sur l'écran, apparaissaient des titres peu élogieux (visibles sur la vidéo originale, ici). À savoir, entre autres, "Justin Trudeau altère l'image de marque du Canada" ou encore "Justin Trudeau et le degré zéro de la réflexion".

La phrase ironique, lancée sur le ton de la moquerie, dans un discours ponctué de piques envers les médias, a donc été tout simplement détournée, puisque son sens original n'avait rien d'un "aveu".

