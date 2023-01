Émeutes au Brésil : qu'y a-t-il derrière les accusations de fraude électorale ?

Pour compléter les éléments évoqués plus haut, il faut noter que l'élection a été suivie non seulement par des représentants brésiliens des instances électorales, mais également par des observateurs internationaux. Leur présence pour le scrutin était annoncé plusieurs mois auparavant, alors même que le camp Bolsonaro tirait à boulets rouges contre les machines électroniques.

Le leader d'extrême droite, au cours de son mandat, a en effet multiplié les attaques visant ces outils. Un groupe de recherche interdisciplinaire indépendant a expliqué avoir "cartographié 18 manifestations publiques au cours desquelles le chef de l'exécutif a attaqué la fiabilité du système de dépouillement des voix entre 2018 et 2022". Il s'agissait de "la première fois dans l'histoire du pays que le candidat qui avait remporté la contestation remettait en cause l'intégrité du processus qui l'avait élu". Les chercheurs qui ont tenté de détecter de potentielles anomalies, n'ont rien trouvé. Ils pourfendent "certains rapports circulant sur Internet qui allèguent des fraudes lors des élections". Des documents "sans auteur, sans sources, avec une méthodologie douteuse et avec des résultats fallacieux", qui se "prêtent à un seul objectif : désinformer le public et soulever des doutes sur l'intégrité du système de dépouillement des votes au Brésil".

En dénigrant le système de vote avant même la tenue du scrutin, Jair Bolsonaro a adopté une technique dont avait fait usage avant lui Donald Trump. L'ancien président américain avait à des multiples mis en garde ses partisans contre les risques d'une manipulation des votes. Le fait qu'il soit battu à l'issue des dépouillements a alors été mis au service de ce narratif savamment préparé, utilisant allègrement le ressort du : "Je vous l'avais annoncé."

Le New York Times, dans une vaste enquête, a étudié à la loupe le parcours de Bolsonaro, un "dirigeant élu, d'abord en tant que membre du Congrès, puis en tant que président, qui a construit un récit d'élections frauduleuses basé sur des inexactitudes, des rapports hors contexte, des preuves circonstancielles, des théories du complot et des mensonges purs et simples - un peu comme l'ancien président Donald Trump". Pour parvenir à convaincre la population, il s'est appuyé au fil des ans sur une série d'alliés : "ses affirmations ont été amplifiées par des membres du Congrès brésilien, des experts conservateurs et ses fils adultes, ainsi qu'un réseau plus large de colporteurs de désinformation", résume le quotidien américain. Ce dernier rappelle d'ailleurs qu'à une époque où le vote papier était prédominant, de multiples scrutins avaient été entachés de fraudes électorales.