Au cours de sa visite d'État en France, Charles III prononcera un discours historique au Sénat

Charles III prononcera son discours dans la matinée du jeudi 21 septembre. Il devrait arriver en voiture au palais du Luxembourg vers 10h40, et sera accueilli par le président du Sénat, Gérard Larcher (LR). Il prendra ensuite le grand escalier jusqu'à la salle des conférences qu'il traversera avant de signer un registre. Il fera son allocution devant les sénateurs et une centaine de députés. Avant lui, Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'exprimeront également, pour une durée d'environ cinq minutes chacun. Puis Charles III prendra la parole pour une dizaine de minutes. Il devrait ressortir de l'institution par le jardin du Luxembourg aux alentours de 11h15.