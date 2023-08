Au Japon, un ours "ninja" abattu après quatre ans de traque

Il était surnommé "ninja". Un ours brun de l'île d'Hokkaido, au Nord du Japon, a été abattu, ont annoncé les autorités locales avec fierté. Et pour cause : depuis quatre ans, il s'attaquait aux vaches de la région. "Un ours brun a été abattu le 30 juillet et diverses analyses, dont des tests ADN, ont permis de confirmer qu'il s'agissait de OSO18", le nom de code de cet animal, a déclaré Tadayoshi Takeda, un membre des autorités départementales d'Hokkaido.