Au Kenya, une cinquantaine de membres d'une secte meurent après avoir "jeûné jusqu'à la mort"

Ils auraient jeûné sous ordre de leur chef "pour rencontrer Jésus". 26 nouveaux corps ont été exhumés d'une forêt, dimanche 23 avril, dans l'est du Kenya, portant à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine dans l'enquête sur la mort de fidèles appartenant à une secte. Dans un rapport, dont l'AFP a eu connaissance, la police locale avait dit avoir reçu des informations faisant état de personnes "mortes de faim sous prétexte de rencontrer Jésus après avoir subi un lavage de cerveau par un suspect, Makenzie Nthenge, pasteur de l'Église Internationale de Bonne Nouvelle".

Selon des médias locaux, le gourou présumé avait été arrêté et inculpé le mois dernier, après que deux enfants étaient morts de faim sous la garde de leurs parents. Il avait ensuite été libéré moyennant une caution de 100.000 shillings kenyans (environ 670 euros). Informés d'une possible fosse commune, après la découvert de quatre corps la semaine passée, dans la forêt de Shakahola, où la secte s'était établie, les autorités avaient décidé de procéder à des fouilles tout autour du périmètre.