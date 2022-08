Au Mali, 500 jours de détention pour le journaliste français Olivier Dubois

Le journaliste indépendant, qui vit et travaille au Mali depuis 2015, a lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Il est le seul otage français recensé dans le monde et l'un des journalistes qui seront restés le plus longtemps en captivité. Le "record" est détenu par les reporters Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier qui avaient été retenus en otage durant 547 jours en Afghanistan, entre 2009 et 2011.