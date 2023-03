Au moins 12 morts dans un séisme entre l'Équateur et le Pérou

Au Pérou, le directeur du Centre sismologique national, Hernando Tavera, a déclaré à la radio RPP qu'aucune victime n'avait été recensée et qu'"il n'y a(vait) pas de dommages significatifs". Des répliques ont été ressenties et l'Institut océanographique et antarctique de la marine équatorienne a assuré que la secousse "ne remplit pas les conditions nécessaires pour générer un tsunami" dans le Pacifique.