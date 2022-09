Au moins "49 militaires" arméniens tués dans des affrontements frontaliers avec l'Azerbaïdjan

La situation se dégrade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. "Le 13 septembre, à 00h05, les unités des forces armées azerbaïdjanaises ont commencé à tirer intensément sur les positions arméniennes avec de l'artillerie et des armes à feu de gros calibre en direction de Goris, Sotk et Jermuk (trois villes se situant au sein des frontières de l'Arménie, ndlr)", a annoncé dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 septembre le ministère arménien de la Défense. Quelques heures plus tard, il a prévenu que des "batailles" avaient lieu mardi matin en plusieurs points de la frontière, les troupes de Bakou essayant d'"avancer" en territoire arménien. "Les forces azerbaïdjanaises continuent d'utiliser de l'artillerie, des mortiers, des drones et des fusils de gros calibre" sur des "infrastructures militaires et civiles", a-t-il ajouté.