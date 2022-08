Au Royaume-Uni, le scandale des eaux usées déversées à torrent dans la Manche

Déjections humaines, lingettes, tampons... Les eaux usées non traitées évacuées dans la mer charrient leurs lots de rejets nauséabonds. Inconcevable d'un point de vue écologique, cette pratique est cependant la plupart du temps légale. Par très fortes pluies, les compagnies des eaux peuvent en effet procéder à ces déversements afin d'éviter l'engorgement d'un réseau d'égout datant souvent de l'époque victorienne et donc des remontées vers les bâtiments. Ces déversements se sont d'ailleurs accentués ces derniers jours après que les tempêtes et la pluie ont provoqué des crues soudaines dans le sud du pays.

Selon SAS, qui milite pour des eaux propres, les compagnies des eaux ont signalé plus de 5500 rejets sur l'année achevée fin septembre, soit une hausse de 87,6% en un an. L'association, qui a développé une application pour alerter nageurs et surfeurs, relève que de plus en plus de rejets interviennent lors d'"épisodes de pluie normaux", et non des précipitations exceptionnelles. Elle estime aussi le chiffre largement sous-estimé car il ne concerne que les eaux côtières. Les cours d'eau ne sont pas épargnés. Selon l'Agence de l'environnement, seulement 14% des rivières anglaises étaient considérées comme satisfaisantes d'un point de vue écologique en 2020.