"Aucune faiblesse" face à la Russie : Macron tente de mobiliser la communauté internationale pour l'Ukraine

"La France et l’Union européenne, avec nombre d'alliés et d’amis de l’Ukraine, font le nécessaire pour soutenir votre combat", a-t-il dit. "Notre détermination n’a pas changé et nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée", a-t-il insisté. Cette déclaration à l'intention de la communauté internationale intervient alors que nombre de pays, de l'Afrique à l'Asie, s'en tiennent encore à une politique de neutralité depuis l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier. Même en Europe, certains pays comme la Hongrie conservent d'importants liens, notamment énergétiques, avec la Russie.