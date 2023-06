Australie : dix morts après l'accident d'un car transportant les invités d'un mariage

Le conducteur de l'autobus, âgé de 58 ans, a été soumis à des tests de dépistage à l'hôpital et a été arrêté et placé en garde à vue au poste de police de Cessnock, situé à proximité, a indiqué une responsable de la police, Tracy Chapman, sans préciser si ces contrôles s'étaient révélés ou non positifs. Il coopère à l'enquête et "à ce stade, aucune charge n'a été retenue", a-t-elle précisé."Nous explorons toutes les pistes sur le comportement du conducteur", a-t-elle ajouté.

Aucun enfant ne figurerait en parmi les victimes, a-t-elle relevé. Elle a expliqué que les passagers regagnaient probablement leurs hébergements après avoir assisté au mariage. Certains d'entre eux ont pu s'extraire de l'autobus et aller chercher de l'aide. Aucun autre véhicule ne semble avoir été impliqué dans l'accident. Tracy Chapman a ajouté que le nombre de morts pourrait augmenter, citée par la BBC. Le bus se trouve toujours couché sur le côté et certaines personnes pourraient encore être coincées en dessous, a-t-elle pointé, indiquant qu'une grue serait amenée sur les lieux "à un moment donné" pour soulever le véhicule.