Australie : vague d'émotion après l'enlèvement d'un bébé ornithorynque

Animal nocturne, farouche, il s'agit d'un des rares mammifères qui pond des œufs qui ne se rencontre plus aujourd'hui que dans l'est de l'Australie. Il se nourrit de vers, d'insectes et de petits crustacés. Avec une queue courte comme celle d'un castor et un bec de canard, les scientifiques britanniques ont cru à un canular lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle. En Australie, il a été utilisé comme mascotte pour de nombreux événements nationaux et figure au verso de la pièce de monnaie de 20 cents australiens.