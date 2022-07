Australie : une usine de cannabis thérapeutique colore le ciel en rose

Si l'explication est rationnelle, ce rose a néanmoins intrigué les habitants de cette ville australienne. Par exemple, sur Twitter, on peut lire : "#Mildura et ses environs ont eu droit à une vue spectaculaire ce soir lorsqu'une lumière rouge est apparue dans le ciel. Étaient-ce des extraterrestres ? Une aurore ? Non, il semble que ce soient les lumières hydroponiques d'une ferme de cannabis médicinal se reflétant sur un nuage, ce qui est en quelque sorte la réponse la plus Mildura jamais vue."