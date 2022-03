Australie : neuf morts et des milliers de personnes évacuées au cours d'inondations

Les services d'urgence ont été débordés par les appels et une flottille de bateaux de fortune est apparue, les riverains essayant de mettre leurs voisins à l'abri. Des refuges ont été établis dans des écoles primaires, des centres aérés et des clubs de retraités.

Près de la ville de Grafton, l'eau arrivait jusqu'au niveau des toits des bâtiments, les routes étaient emportées et le bétail errait à l'abandon. Plus au sud, les habitants de Sydney subissait une nouvelle journée de pluie diluvienne et étaient priés de se préparer à des "inondations majeures".

L'Australie a été durement touchée par le changement climatique : les sécheresses, les feux de brousse meurtriers, les épisodes de blanchiment de la Grande Barrière de corail et les inondations sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison de l'évolution du climat mondial.