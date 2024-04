Australie : un homme arrêté après avoir attaqué au couteau plusieurs personnes dans une église

Plusieurs personnes, dont un évêque, ont été blessées ce lundi à Sydney au cours d'une attaque perpétrée par un homme muni d'un couteau. Les faits se sont déroulés dans une église, en pleine messe. Le suspect a été interpellé peu après les faits.

La scène a été filmée et diffusée en direct sur la chaîne Youtube d'une église assyrienne qui retransmettait sa messe en direct. Ce lundi, un évêque a été poignardé dans la chapelle The Good Shepherd Church située à Sidney en Australie, deux jours après que six personnes ont été tuées et huit autres blessées dans une attaque au couteau dans la même ville.

Sur les images, on peut voir un homme s'approcher de l'autel, lever le bras droit et frapper le prédicateur à plusieurs reprises avec un couteau, provoquant la panique et des cris parmi les fidèles. Un certain nombre de personnes se sont précipitées pour apporter leur aide. C'est alors que plusieurs d'entre elles ont été blessées.

L'auteur présumé interpellé

Peu après les faits, la police australienne a annoncé l'arrestation d'un suspect. Les victimes souffrent "de blessures ne menaçant pas leur vie", a également précisé la police, indiquant que celles-ci avaient été prises en charge par les secouristes.

Les ambulanciers ont indiqué à l'AFP que les victimes sont au nombre de quatre. Il s'agirait de quatre hommes âgés de 20 à 70 ans. Ces derniers ont été soignés notamment pour des lacérations.

Quant aux motivations du suspect, elles ne sont pas connues pour l'heure.