Australie : un objet non identifié s'est échoué sur une plage

Certains imaginent aussi que le cylindre pourrait être une pièce du Boeing du vol MH370, disparu dans le Pacifique en 2014 avec 239 passagers à bord. Mais pour l'expert interrogé par la BBC, cette hypothèse n'a "aucune chance" d'être avérée. "Il ne s'agit pas d'une pièce d'un Boeing 777 et le MH370 a disparu il y a neuf ans et demi, donc l'usure des débris serait beaucoup plus importante", a-t-il détaillé.