Australie : une adolescente de 16 ans blessée mortellement par un requin dans une rivière

L'Australie enregistre chaque année une vingtaine d'attaques de requins, la plupart en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie occidentale. Néanmoins, mourir d'une morsure de requin n'est pas courant. En plus d'un siècle d'enregistrements, le taux de mortalité des attaques de requins en Australie est de 0,9 - moins d'une personne par an. La dernière attaque mortelle remonte à février 2022, lorsqu’un moniteur de plongée britannique âgé de 35 ans, Simon Nellist, avait été mortellement blessé au large de la plage de Little Bay à Sydney.