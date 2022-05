Guerre en Ukraine : les actifs de Renault en Russie désormais propriété de Moscou

Une annonce confirmée quelques minutes plus tard par le groupe français, qui ajoute qu'il garde l'option de racheter ses parts lors des six prochaines années. "Le Conseil d'administration de Renault Group a approuvé à l'unanimité la signature des accords pour céder 100% des parts de Renault Group dans Renault Russie à la ville de Moscou et sa participation de 67,69% dans Avotvaz à NAMI", l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs, a-t-il indiqué dans un communiqué, sans évoquer aucun montant. "L'accord prévoit une option de rachat par Renault Group de sa participation dans Avotvaz, exerçable à certaines périodes au cours des six prochaines années."

"Renault n'avait guère le choix" de céder ses parts, juge sur LCI Arnaud Aymé, spécialiste de l'économie des transports chez Sia Partners (voir vidéo en tête de cet article). "Le groupe avait déjà annoncé la suspension de ses activités fin mars en Russie. Les usines Renault et Avotvaz ne tournaient plus, faute d'importation de composants. [...] Renault ne pouvait pas vendre à un autre industriel occidental et préfère se désengager plutôt que de continuer à payer des frais fixes alors qu'aucune production ne sort de l'usine."