Autriche : un village qui ressemble à celui de "La Reine des Neiges" érige une barrière "anti-selfie"

Avec ses maisons traditionnelles plongeant à flanc de falaise sur un lac aux eaux pures, et la flèche de son église semblant pointer vers les hautes montagnes qui l'entourent, Hallstatt, qui recevait environs un million de visiteurs par an avant la pandémie de Covid-19, est redevenu un lieu très prisé des touristes, dont près de la moitié sont asiatiques. Le village a même été copié grandeur nature en Chine, et il est populaire en Corée du Sud depuis une série télévisée dans laquelle il est évoqué.