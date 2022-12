Autriche : une rue au nom de Ferdinand Porsche débaptisée en raison de son "passé nazi"

Ferdinand Porsche, né en 1875 et décédé en 1951, "a joué un rôle central dans l'économie de guerre du national-socialisme et a promu de manière active le travail forcé des prisonniers de guerre et détenus du camp de concentration", précise la ville concernée dans un communiqué. Cette même source estime qu'en fermant les yeux sur ces "conditions inhumaines", "il a accepté leur mort".