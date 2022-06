Vienne redevient la ville la plus agréable du monde, selon une étude

Stabilité, offre éducative et médicale, qualité des infrastructures, facteurs culturels et environnementaux... Vienne serait-elle la ville idéale pour vivre ? La capitale autrichienne reprend la première place au classement des villes les plus agréables du monde, comme en 2018 et 2019, selon une étude publiée ce jeudi. Récoltant la note maximale de 100 sur 100, Vienne succède à la ville néo-zélandaise d'Auckland, qui perd 33 places du fait de l'allongement des confinements sanitaires.

Cet indice, réalisé par "Economist Intelligence Unit", la cellule de recherche et d'analyse affiliée à l'hebdomadaire anglais The Economist, exclut cette année Kiev, face à l'assaut russe, et marque un fort recul de Moscou. L'Europe domine largement le top 10 avec six villes, dont Copenhague et Zurich, qui complètent le podium derrière Vienne, et Genève (6e). Le Canada est bien représenté avec trois villes : Calgary (3e ex aequo), Vancouver (5e) et Toronto (8e).