Aux États-Unis comme au Brésil, le vote électronique au cœur des théories complotistes

Aux États-Unis, le système électronique diffère selon les États, voire les bureaux de vote. Il n’existe donc pas un système unique et cette fois, en Arizona, les tabulateurs ont été la cause de tous les maux. Et une société cristallise les accusations de fraude : Dominion Voting Systems, qui fournit plusieurs bureaux électoraux en machines à voter et qui a été en 2020 une cible de choix des militants de Donald Trump pour dénoncer le vol de l’élection ("Stop the steal"). C’est cette théorie qui avait conduit à l’invasion du Capitole, le 6 janvier 2021, et qui avait été importée en France, à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Depuis, aucune accusation de trucage visant Dominion n’a été prouvée.