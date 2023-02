Aux obsèques très politiques de Tyre Nichols, émotion et colère contre les violences policières

"Voici une famille qui a perdu son fils et son frère après un acte de violence" perpétré par des "personnes chargées de les protéger", a-t-elle martelé, après avoir longuement pris dans ses bras la mère de Tyre Nichols. "Quand je pense au courage et à la force de cette famille, je pense qu'il faut dire la vérité et dire que cet acte violent n'était pas dans l'intérêt de la sécurité publique", a ajouté Kamala Harris.

C'est le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, qui a prononcé l'oraison funèbre. Il s'est dit particulièrement affecté par le fait que les cinq policiers soient eux-mêmes noirs. "Dans la ville où (Martin Luther) King a perdu la vie (...), vous avez battu un frère à mort", a-t-il lancé.

"Il n'y a rien de plus insultant, pour nous qui avons lutté pour ouvrir les portes, que vous entriez par ces portes et agissiez comme les personnes que nous avons dû combattre afin que vous puissiez passer par ces portes", a-t-il clamé, tandis que la foule se levait pour l'ovationner.