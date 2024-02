Avant les Oscars, "Oppenheimer" remporte une prestigieuse récompense

"Oppenheimer" de Christopher Nolan a remporté samedi le prix le plus convoité des SAG Awards. Attribuée par le syndicat des acteurs de Hollywood, cette récompense est généralement considérée comme un bon indicateur en vue des prestigieux Oscars, qui se tiendront le 10 mars.

C'est une nouvelle victoire pour le réalisateur britannico-américain Christopher Nolan. Samedi 24 février, son film Oppenheimer a remporté le prix le plus convoité des SAG Awards, attribués par le syndicat des acteurs de Hollywood, une récompense généralement considérée comme un bon indicateur en vue des prestigieux Oscars.

Cette année, les Screen Actors Guild Awards ont été pour la première fois diffusées sur Netflix, donnant à cette cérémonie hollywoodienne, traditionnellement vue comme une rampe de lancement pour les Oscars, une meilleure exposition, avec les 260 millions d'abonnés de la plateforme en streaming. Les membres du syndicat SAG-AFTRA, qui représente quelque 120.000 adhérents, dont nombre de vedettes de Hollywood, étaient venus en nombre à cette 30e édition, la première depuis que les acteurs ont obtenu gain de cause en décembre contre les studios après plusieurs mois de grève.

Un film aux multiples récompenses

Oppenheimer a déjà raflé des récompenses majeures aux Golden Globes, Critics Choice Awards, DGA Awards et aux Bafta britanniques, tandis que Christopher Nolan s'est vu attribué vendredi dernier un César d'honneur.

Ces dernières années, Parasite (2020), CODA (2022) et Everything Everywhere All At Once (2023) avaient bonifié une victoire dans cette catégorie par un Oscar du meilleur film. Nombre d'acteurs qui votent pour les SAG Awards font partie du plus important bloc de votants pour les Oscars, prévus le 10 mars.

Oppenheimer, le drame épique sur le père de la bombe atomique, a également remporté samedi le prix du meilleur acteur pour Cillian Murphy, qui incarne le scientifique en titre, et le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr., qui interprète son rival acharné.

Et les autres lauréats sont...

Dans la course au prix le plus convoité, Oppenheimer a ainsi balayé la concurrence qui venait de Barbie, Killers of the Flower Moon, American Fiction et La Couleur Pourpre.

Dans la catégorie de la meilleure actrice, c'est l'actrice Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) qui l'a emporté, en battant sa principale rivale Emma Stone (Pauvres Créatures).

, c'est l'actrice Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) qui l'a emporté, en battant sa principale rivale Emma Stone (Pauvres Créatures). Pour sa part, Da'Vine Joy Randolph a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour Winter Break, après avoir été récompensée du même prix aux Bafta britanniques.

La chanteuse et actrice Barbra Streisand, âgée de 81 ans, a été récompensée pour l'ensemble de sa carrière.

Côté série télévisée, The Bear a remporté le prix de la meilleure distribution pour une série comique , et Succession celui de la meilleure distribution pour une série dramatique .

Pedro Pascal a lui été sacré meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour The Last of Us.

pour The Last of Us. Elizabeth Debicki a été de son côté couronnée meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour son incarnation de la princesse Diana dans The Crown.