Avant sa comparution, Donald Trump dénonce "l'instrumentalisation sans précédent de la justice"

Le milliardaire doit, en effet, comparaître ce jeudi pour répondre d'accusations liées à ses manœuvres, présumées illicites, pour inverser les résultats de l'élection de 2020, perdue face à Joe Biden. Plus précisément, l'acte d'accusation, publié mardi, fait état d'un "projet criminel" et lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d'altérer le processus de comptabilisation des résultats du scrutin de plus de 150 millions d'Américains.