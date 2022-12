Avec des grèves en pagaille, la crainte d'un Noël chaotique au Royaume-Uni

Problème : Noël, justement, pourrait être un atout dans la manche des grévistes. Les trains Eurostar entre la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni risquent en effet d'être perturbés par un débrayage d'agents de sécurité pendant les fêtes. Même crainte dans les airs, puisque le syndicat majoritaire a lancé un appel à la grève pour les agents de la police aux frontières de plusieurs aéroports britanniques, laissant augurer d'importantes perturbations à Heathrow et Gatwick pendant les vacances de fin d'année. Sans avion ni train, ceux qui auront recours à leur voiture pour rejoindre leur famille pourraient ne pas être épargnés : des agents autoroutiers vont en effet débrayer entre le 16 décembre et le 7 janvier, ce qui pourrait immobiliser le pays.

Pour tenter de combler les brèches, le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que l'armée allait être appelée à la rescousse. "Ces grèves récurrentes vont perturber tout le monde, et cela inclut notre personnel militaire qui devra, malheureusement, se mobiliser et remplir certaines des fonctions vitales" du pays, a déclaré un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak.