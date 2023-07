Avions français contre les incendies en Grèce : comment fonctionne le mécanisme européen d'entraide

Ce dispositif fonctionne sur demande. Et peut être déployé partout dans le monde. Tout pays affecté par une catastrophe humaine ou naturelle peut lancer un appel à l'aide via le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC). Une fois l'aide acceptée par le pays demandeur, l'ERCC coordonne l'acheminement et le déploiement en lien avec les autorités nationales de protection civile. À titre d'exemple, en 2020, ce mécanisme avait permis de répondre à la pandémie, à l'explosion dans le port de Beyrouth, au Liban, aux inondations en Ukraine, au Niger et au Soudan et au séisme en Croatie.

Quant aux pays qui proposent leur aide, s'ajoutent à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie.