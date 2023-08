L'avocat Juan Branco, inculpé pour "attentat" et "complot", bientôt expulsé du Sénégal vers la France

Juan Branco "a été extrait de prison ce matin et présenté au juge qui lui a signifié son placement sous contrôle judiciaire", ont déclaré à l'AFP Mes Robin Binsard et Yassine Bouzrou, ses avocats à Paris. Selon Me Binsard, l'avocat est actuellement dans un poste de police et devrait prochainement être conduit à l'aéroport. "Il est épuisé mais soulagé d'être remis en liberté", a ajouté Me Binsard.