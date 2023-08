Avortement aux États-Unis : nouvel échec pour les Républicains dans l'Ohio

"Aujourd'hui, les électeurs de l'Ohio ont rejeté une tentative des législateurs républicains et des intérêts particuliers" dont l'objectif était "de modifier le processus constitutionnel d'amendement de l'État", a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. "Cette mesure était une tentative flagrante d'affaiblir la voix des électeurs et de miner encore plus la liberté des femmes de prendre leurs propres décisions concernant leur santé. Les habitants de l'Ohio ont parlé fort et clair, et ce soir la démocratie a gagné", a-t-il ajouté.