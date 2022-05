Avortement : l’Oklahoma adopte l'une des législations les plus restrictives des États-Unis

Le texte est désormais signé et peut entrer en vigueur. Mercredi 25 mai, le gouverneur de l’Oklahoma a promulgué une loi interdisant l’avortement dès la fécondation. Dans un communiqué, le gouverneur républicain Kevin Stitt s’est félicité : "J’avais promis aux habitants que (…) je signerais toute loi pro-vie qui se présenterait à moi, et je suis fier d’avoir tenu cette promesse aujourd’hui." Ce bastion conservateur du sud devient l’État avec la réglementation la plus restrictive en matière d’interruption volontaire de grossesse.