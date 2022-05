Qu'est-ce que l'arrêt "Roe v. Wade", qui garantit le droit à l'avortement aux États-Unis ?

Après avoir entendu les parties à deux reprises, la Cour suprême avait attendu la présidentielle de novembre 1972, et la réélection du républicain Richard Nixon, pour rendre son arrêt, pris à sept voix contre deux. Reconnaissant déjà la "nature sensible et émotionnelle du débat sur l'avortement, les points de vue rigoureusement opposés, même parmi les médecins, et les convictions profondes et absolues que le sujet inspire", la Haute cour avait au bout du compte annulé les lois qui interdisaient l'avortement en vigueur au Texas et dans d'autres États. "Une loi du type de celle du Texas qui fait de l'avortement un crime, sauf quand la vie de la mère est en danger, sans tenir compte du stade de la grossesse ni des autres intérêts en jeu, viole le 14e amendement de la Constitution", selon la décision.