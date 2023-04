IVG, pilule abortive : un jeudi noir pour les femmes aux États-Unis

Mauvaises nouvelles en série pour les défenseurs du droit à l'IVG aux États-Unis. La loi adoptée par le parlement de Floride et signée jeudi par le gouverneur Ron DeSantis interdit désormais les avortements au-delà de six semaines de grossesse. La Maison-Blanche l'a fustigée comme étant "extrême et dangereuse".

Seulement quelques heures plus tôt, l'exécutif avait annoncé son intention de saisir la Cour suprême américaine afin de contester les restrictions imposées par une cour d'appel fédérale à la pilule abortive, dont l'accès est menacé sur tout le territoire américain. Le gouvernement "défendra le jugement scientifique" de l'Agence américaine des médicaments (FDA) ayant autorisé la pilule abortive depuis plus de 20 ans, a déclaré le ministre américain de la Justice Merrick Garland.