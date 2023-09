Haut-Karabakh : l'enclave arménienne va-t-elle disparaitre ?

L'Azerbaïdjan parviendra-t-il à jeter le Haut-Karabakh aux oubliettes de l'Histoire ? C'est en tout cas la volonté d'Ilham Aliyev, son président. Une semaine après avoir mis la main sur cette enclave arménienne, le dirigeant a entamé les grandes manœuvres. Cette petite république séparatiste, qui se vide de ses habitants, a annoncé ce jeudi 28 septembre sa dissolution prochaine.

Le dirigeant de l'enclave, Samvel Chakhramanian, a lui-même affirmé que "la République du Nagorny Karabakh (Artsakh) cesse son existence" au 1er janvier prochain, avec la fin "de toutes les institutions gouvernementales et organisations". Un coup dur pour l'Arménie qui, depuis 30 ans et la fin du bloc soviétique, a soutenu ce territoire. Jeudi, le Premier ministre Nikol Pachinian a accusé l'Azerbaïdjan de mener un "nettoyage ethnique", en estimant qu'il n'y aurait plus d'Arméniens dans la région "dans les prochains jours".