Azerbaïdjan : ce que l'on sait de Martin Ryan, ce Français accusé d'espionnage

Martin Ryan, un homme d'affaires français, est incarcéré depuis décembre en Azerbaïdjan, accusé d'avoir commis "des actes d'espionnage". Une détention que la France juge "arbitraire" et qui, selon les proches, pourrait être liée aux vives tensions entre Paris et Bakou. Selon son avocat, l'entrepreneur risque jusqu'à 15 ans de prison.

Il est soupçonné d'avoir commis "des actes d'espionnage". Martin Ryan, un homme d'affaires français, est actuellement incarcéré en Azerbaïdjan, dans un contexte de vives tensions entre les deux pays. L'affaire avait fuité il y a quelques jours dans des médias en ligne, notamment azerbaïdjanais, mais sans confirmation officielle. Jusqu'à ce mardi, quand la France a condamné par la voix du ministère des Affaires étrangères une détention "arbitraire", demandant une libération "sans délai".

Selon Leyla Abdullayeva, ambassadrice de l'Azerbaïdjan à Paris, le Français a été arrêté le 4 décembre. "Plus tard, la justice a ordonné sa détention pour une durée de quatre mois", affirme la diplomate, soulignant que "l'ambassade de France à Bakou (avait) été informée par une note verbale" et qu'il avait reçu des visites consulaires "à plusieurs reprises".

"Martin n'est pas un agent"

Cette arrestation pourrait être un nouveau signe des turbulences que traversent les deux pays, sur fond de crise au Haut-Karabagh, cette région où Bakou a mené une offensive éclair en septembre et poussé plus de 100.000 réfugiés arméniens à fuir. C'est en tout cas l'avis du père de Martin Ryan, évoquant notamment l'expulsion réciproque de diplomates par les deux pays peu de temps auparavant. "Une fois, il m'a dit : 'On a voulu m'utiliser comme un pion'", assure à l'AFP Richard Ryan, selon qui son fils "dit qu'il est bien traité et qu'il s'entend bien avec son avocat".

Par le passé, Martin Rayan n'a pourtant jamais caché ses positions pro-Azerbaïdjan. Avec d'autres Français établis dans le pays, l'entrepreneur spécialisé dans l'importation et la distribution de produits alimentaires avait signé le 17 mai 2021 une lettre ouverte au président Emmanuel Macron. Un courrier "resté sans suite" dans lequel étaient réclamés "des gestes forts" pour "la normalisation des relations franco-azerbaïdjanaises" mises à mal "par des déclarations extrêmement maladroites et partiales" de la diplomatie française, jugée pro-arménienne.

En janvier 2023, il s'était cette fois tourné vers Anne Genetet, députée de la 11e circonscription des Français de l'étranger (Asie, Océanie et Europe orientale), pour dénoncer la position française sur le conflit entre Bakou et Erevan. "Des éléments radicaux de la diaspora arménienne en France mènent sans relâche une véritable campagne anti-Azerbaïdjan et diffusent une propagande mensongère", écrivait-il, regrettant que l'image de la France se soit "considérablement dégradée" en Azerbaïdjan, au détriment des intérêts tricolores. Des sorties qui n'auront pas empêché son arrestation.

Mardi, son avocat commis d'office a expliqué que l'entrepreneur avait été en contact sur place avec des concitoyens dont il avait appris ensuite qu'ils étaient des "agents" du renseignement français. "Martin n'est pas un agent", assure Me Nizami Aliyev, tout en estimant, lui, que le dossier n'est "pas politique". Selon lui, son client encourt une peine de 10 à 15 ans de prison.