Bachar al-Assad aux Émirats arabes unis, sa première visite dans un pays arabe depuis 2011

Sa première visite dans un pays arabe depuis 11 ans. Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu vendredi aux Émirats arabes unis pour sa première visite au Moyen-Orient depuis le début du confilt qui a ravagé son pays, a annoncé l'agence officielle émiratie Wam. Le président syrien, au ban du monde arabe depuis une décennie, a été reçu par le dirigeant de facto des Emirats, le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed, pour discuter des "relations fraternelles" entre les deux pays, selon l'agence émiratie.

Les deux hommes ont évoqué "la coopération et la coordination entre les deux pays frères" en vue de "contribuer à la sécurité, la stabilité et la paix dans le monde arabe et au Moyen-Orient".