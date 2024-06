Le Japon est en proie depuis plusieurs mois à des infections sévères, causées par un streptocoque du groupe A. Leur nombre a atteint un nombre record ces dernières semaines. Entre janvier et mars, près de 80 patients en étaient déjà décédés.

La bactérie "mangeuse de chair" continue de faire des victimes au Japon. Au 2 juin 2024, le ministère japonais de la Santé avait comptabilisé 977 cas de syndrome de choc toxique streptococcique, des infections sévères causées par un streptocoque du groupe A, avec un taux de mortalité qui peut atteindre 30%, selon un nouveau bilan recueilli par CNN. Entre les mois de janvier et de mars, 77 personnes en sont déjà décédées, avaient indiqué au printemps les autorités locales. À titre de comparaison sur la seule année 2023, 941 cas de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS) avaient été recensés dans tout le pays.

Si cette bactérie est pourtant bien connue, c'est la cause de sa propagation dans ces proportions qui reste pour l'heure à déterminer.

Le streptocoque du groupe A (SGA) se transmet d’Homme à Homme et est régulièrement responsable "d’infections fréquentes bénignes et non invasives, telles que l’angine et l’impétigo, et également d’infections invasives graves : bactériémies, infections cutanées nécrosantes, infections puerpérales, pleuropneumopathies, méningites, qui peuvent être associées à un syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS)", détaille l'Institut Pasteur sur son site. Le SGA se transmet par gouttelettes respiratoires et contacts directs (sécrétions nasales, lésions cutanées). Le SCTS, qui libère des toxines pouvant causer une défaillance des organes du corps, est mortel dans un cas sur trois, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Dans ce contexte, le ministre japonais de la Santé avait déjà appelé en janvier la population à continuer de recourir à des gestes barrière, comme se laver régulièrement les mains et porter un masque dans des endroits publics fréquentés.