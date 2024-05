Bahamas : un voilier breton transportant des marchandises coule, deux marins portés disparus

Une goélette bretonne, comptant à son bord huit marins, a coulé mardi au large des Bahamas. Deux membres de l'équipage sont toujours portés disparus ce mercredi. "Un important dispositif de sauvetage a été déployé" pour les retrouver.

C'est un naufrage impressionnant. Le navire "De Gallant", une goélette bretonne transportant des marchandises, a chaviré mardi dans le sud de l'archipel des Bahamas, dans l'océan Atlantique. Six de ses huit marins ont pu être secourus et hélitreuillés, a annoncé la direction de la Blue Schooner Company (BSC), qui exploitait ce "navire de transport à la voile". Basée à Landéda (Finistère), l'entreprise dit offrir "une solution décarbonée à tout producteur ou chargeur soucieux de son empreinte environnementale".

Deux membres de l'équipage restent donc toujours portés disparus ce mercredi. "Un important dispositif de sauvetage a été déployé et poursuit actuellement ses recherches [pour les retrouver], a précisé la BSC sur son site web. Il comprend deux hélicoptères, un avion et un navire des Gardes-Côtes des États-Unis, ainsi qu'un navire de patrouille des Bahamas." Construite en 1916 aux Pays-Bas, la goélette de 35 mètres de long a coulé avec à son bord "une cargaison de cafés, cacaos et sucre de canne destinés à divers chargeurs européens", toujours d'après la société.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. La BSC mentionne toutefois "la survenue très brusque et imprévue de vents extrêmement violents, entraînant le chavirage du navire et de fait son évacuation". Ce mercredi, à 18 heures heure locale, les recherches se poursuivaient toujours, selon la même source. Il était en route pour Amsterdam, aux Pays-Bas.