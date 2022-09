Bahamas : une mère de famille américaine tuée par un requin lors d'une plongée

La famille, originaire de Pennsylvanie, était arrivée aux Bahamas dans la matinée sur le navire "The Harmony of the Seas", opéré par Royal Caribbean. La passagère participait à une "excursion indépendante" - n'ayant pas été organisée par la compagnie de croisières - lorsqu'elle a été attaquée, a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Confirmant son décès, Royal Caribbean a ajouté "apporter son soutien" aux proches de la victime.

En 2019, une jeune Américaine était morte après avoir été attaquée par trois requins lors d'une plongée en famille dans la même zone des Bahamas.