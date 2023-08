Baiser forcé à une footballeuse espagnole : la fédération se réunit vendredi, son président sous pression

Sur les images tournées sur le podium du stade de Sydney dimanche soir, juste après le sacre de l'équipe d'Espagne, on voit M. Rubiales prendre la tête de l'attaquante Jennifer Hermoso entre ses deux mains, avant de l'embrasser par surprise sur la bouche.

"Ça ne m'a pas plu, hein !", avait réagi la N.10 espagnole dans le vestiaire lors d'un direct diffusé sur Instagram, avant de sourire à l'objectif. Elle avait plus tard expliqué, dans des déclarations transmises à la presse par la RFEF, qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du monde". "Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude", avait-elle ajouté.

Devant l'ampleur prise par la polémique sur les réseaux sociaux et à l'étranger, M. Rubiales a présenté ses excuses dans une vidéo, invoquant un geste "naturel, normal". "Dans un moment de plus en plus fusionnel, sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé", avait-il déclaré. Et d'ajouter que "s'il y a des gens qui ont été blessés par cela, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire".