Bali : un couple russe expulsé pour une photo de nu sur un arbre sacré

Bali ne tolère plus les touristes irrespectueux. Alina Fazleeva, suivie par plus de 363.000 personnes sur Instagram, a posé nue sur un banian âgé de 700 ans. La photo prise par son mari, près d’un temple dans le Tabanan, est très vite devenue virale sur Instagram. La population hindouiste a exprimé sa colère sur les réseaux, poussant les responsables des services de l’immigration de Bali à réagir. "Il a été établi que tous deux ont mené des activités qui mettent en danger l'ordre public et ne respectent pas les normes locales", a déclaré à la presse Jamaruli Manihuruk.

Il a annoncé que le couple allait être expulsé et ne pourrait plus revenir pendant au moins 6 mois. Ils devront en outre participer à une cérémonie de purification sur le site sacré conformément aux croyances locales