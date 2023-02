Ballon chinois abattu par les États-Unis : a-t-il espionné l'Amérique ?

La Chine continue de clamer haut et fort que ce ballon était une sonde météorologique inoffensive. Elle condamne une réaction excessive des États-Unis et se réserve le droit de répliquer. C'est un épisode qui ne va pas réchauffer les relations, déjà tendues entre les deux puissances. Selon plusieurs observateurs, ce niveau de tension est sans précédent et surtout ne cesse de croître.