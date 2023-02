"Ballon espion" : cet outil d'observation militaire qui remonte au XVIIIe siècle

À partir de la fin des années 1950, la conquête de l'espace et les progrès de l'aviation ont permis aux satellites et aux avions-espions d'observer le territoire ennemi de manière plus fiable. Si l'utilisation de ballons à des fins militaires a paru un temps passé de mode, ils font leur retour depuis quelques années sous une forme bien plus perfectionnée. Équipés de caméras thermiques, radars et autres capteurs de radiofréquence, ils naviguent désormais dans la stratosphère, entre 12.000 et 50.000 mètres d'altitude, ce qui rend leur détection plus difficile. Et c'est aussi et surtout un moyen bon marché d'obtenir des informations.