"Ballon espion chinois" : Antony Blinken reporte sa visite prévue à Pékin

Une affaire d’espionnage qui tourne au conflit diplomatique. Après la détection dans son espace aérien d’un ballon espion qu'ils estiment chinois, les États-Unis ont décidé de déprogrammer la visite d’Antony Blinken prévue ces dimanche et lundi à Pékin, en Chine. "Il y a un ballon de surveillance chinois qui survole actuellement les États-Unis à haute altitude, c'est une violation claire et inacceptable de la souveraineté américaine", a déclaré, ce vendredi 3 février, un haut responsable du secrétariat d'État sous couvert d'anonymat. La venue d'Antony Blinken à Pékin est donc "reportée" et sera reprogrammée dès que "les conditions seront réunies", a-t-il ajouté, tout en se disant "confiant" dans la capacité des États-Unis à maintenir le dialogue avec Pékin.