Ballon espion : "Les Américains exagèrent cette affaire", estime sur LCI l'ambassadeur de Chine en France

"Les Américains exagèrent cette affaire parce que c’est très ordinaire. Les Américains ont souvent des ballons espions ou à d’autres fins. Et cette fois-ci, le gouvernement chinois a fait des enquêtes. Oui, c’est un ballon civil utilisé à des fins de recherches météorologiques", a assuré l'ambassadeur chinois, jugeant que Washington n'avait pas cru aux explications de la Chine parce que "ces quelques années, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux pays qui ont diminué la confiance mutuelle."

Reprenant les explications de Pékin, Lu Shaye a certifié que le ballon avait été "mal manœuvré", "poussé par des vents de l'ouest" pour être "dévié de la trajectoire prévue". Il a néanmoins jugé "choquant" le choix des États-Unis de finalement abattre le ballon. Après cette décision de Washington, la Chine avait accusé son rival d'avoir "surréagi" en employant la force.

Le gouvernement chinois "suit de près l'évolution de la situation" et "se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires", avait indiqué le ministère des Affaires étrangères. Interrogé sur de possibles actions de la part de son pays, l'ambassadeur chinois en France est resté évasif. "La Chine agira selon le droit international, selon nos intérêts nationaux et selon la situation précise sur place. On ne dit généralement pas concrètement", a ainsi déclaré Lu Shaye, toujours sur LCI.