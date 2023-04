Les États-Unis n'ont pas identifié 3, mais jusqu'à 7 ballons espions chinois

À la mi-février, en à peine 48 heures, trois ballons d'observation attribués à la Chine avaient été neutralisés par des avions de chasse, aux États-Unis et au Canada. Deux mois plus tard, le Washington Post révèle que les agences de renseignement américaines étaient au courant de l'existence de plusieurs ballons espions chinois supplémentaires. Ils sont au nombre de deux, voire quatre, si l'on en croit les éléments confidentiels consultés par le quotidien et dévoilés ces derniers jours.

"Un document produit par la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) et daté du 15 février [...] contient l'analyse gouvernementale la plus détaillée à ce jour de Killeen-23", apprend-on. C'est-à-dire du ballon identifié en février par les États-Unis. Mais ce n'est pas tout puisque l'on découvre que deux autres ballons avaient été repérés. L'un "a survolé un groupe aéronaval américain lors d'un incident non signalé jusque-là", quand l'autre "s'est écrasé dans la mer de Chine méridionale". Les documents consultés par le Washington Post font référence un peu plus loin à deux ballons "étiquetés Bulger-21 et Accardo-21", mais rien ne permet de savoir s'il s'agit de ceux évoqués précédemment. Cela signifie que les autorités auront au total observé l'activité de cinq à 7sept ballons chinois.