Ballons espions : Biden fera "abattre" tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis

Le locataire de la Maison Blanche a ajouté qu'il donnerait l'ordre d'"abattre" tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. "Si un objet (volant) représente une menace pour la sécurité des Américains, je le ferai abattre", a déclaré le président américain.

Joe Biden s'adressait pour la première fois aux Américains à propos d'une série d'incidents récents : la destruction le 4 février d'un ballon chinois - qui selon Washington menait une mission d'espionnage - et celle, les 10, 11 et 12 février, d'"objets" pour l'heure non identifiés. Selon Pékin, son ballon abattu servait à la recherche météo, et avait dérivé involontairement dans l'espace aérien américain.