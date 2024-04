Poussé par les États-Unis, Israël promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza

Israël a annoncé, vendredi 5 avril, autoriser la livraison "temporaire" d'aide dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine. Un acheminement via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez, au moment où la pression internationale, en particulier de la part son grand partenaire américain, s'accentue.

Israël tenter de calmer le mécontentement international. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé des "mesures immédiates pour augmenter l'aide humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza", a annoncé, vendredi 5 avril, le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou dans un communiqué, au lendemain d'une mise en garde inédite de son grand partenaire américain.

Tel-Aviv va autoriser l'acheminement "temporaire" de l'aide par le port israélien d'Ashdod, à environ 40 km au nord de Gaza, assiégée et menacée de famine, et par le point de passage d'Erez. "Cette aide accrue permettra d'éviter une crise humanitaire et est nécessaire pour assurer la poursuite des combats et atteindre les objectifs de la guerre", ont indiqué les services de Benyamin Nétanyahou. Les autorités vont aussi permettre "l'augmentation de l'aide jordanienne par Kerem Shalom", poste-frontière du sud d'Israël.

Cette annonce survient au moment où la pression internationale s'accentue, le président des États-Unis, Joe Biden, ayant évoqué jeudi pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures "tangibles" face à la catastrophe humanitaire à Gaza.

L'horrible attaque contre World Central Kitchen (...) doit être la dernière Antony Blinken, secrétaire d'État américain

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a rappelé, jeudi 4 avril, que "100% de la population a besoin d'aide humanitaire" dans le territoire palestinien. "Et ceux qui se mobilisent de façon héroïque pour fournir cette assistance le font au péril de leur vie", a-t-il déclaré en marge d'une cérémonie de l'Otan à Bruxelles. "L'horrible attaque de cette semaine contre World Central Kitchen n'était pas la première de ce genre. Elle doit être la dernière", a-t-il insisté, après la mort de sept travailleurs de l'ONG dans une frappe israélienne. Tsahal a reconnu une "grave erreur".

Premier soutien militaire d'Israël, Washington a exigé de son proche partenaire une "augmentation spectaculaire" de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, espérant voir des mesures concrètes prises "dans les heures et jours qui viennent". Après l'annonce du gouvernement israélien, la Maison Blanche l'a appelé à tenir ses promesses en les mettant "rapidement et complètement" en œuvre.