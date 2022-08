Gaza : Israël se prépare à "une semaine" de raids, appel international à la fin des violences

L'armée israélienne a déclaré ce samedi se préparer à mener des raids durant "une semaine" dans la bande de Gaza, où elle multiplie les frappes contre l'organisation armée Jihad islamique. Un porte-parole militaire a indiqué que l'armée "se préparait à une opération d'une semaine" et qu'elle "ne mène pas actuellement de négociations en vue d'un cessez-le-feu", après des informations selon lesquelles l'Égypte s'efforce d'établir une médiation pour apaiser la situation dans l'enclave palestinienne, où les échanges de tirs se poursuivent.

La veille, Israël avait lancé "une attaque préventive", tuant selon l'armée quinze combattants - dont une fillette de cinq ans - et faisant plus de 125 blessés. La pire flambée de violences entre les deux ennemis depuis l'an dernier s'intensifie. Et a aussi des conséquences matérielles : en raison d'une "pénurie de carburant", l'unique centrale électrique de la banque de Gaza est à l'arrêt. Le site, qui fonctionne en grande partie grâce aux livraisons de diesel depuis Israël, n'est plus alimenté par crainte des actions en provenance de la bande de Gaza.