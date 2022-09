Gaza : le Hamas exécute cinq Palestiniens dont deux pour "collaboration"

Le plus âgé des deux, qui a été "pendu", avait été reconnu coupable par la justice locale d'avoir délivré à partir de 1991 à Israël des "informations sur des membres de la résistance, leurs lieux de résidence" et sur "l'emplacement de site de fabrication et de lancements de roquettes", a indiqué le Hamas. Le second, qui a été "fusillé", a pour sa part été condamné pour avoir fourni à

Israël à partir de 2001 des "renseignements" ayant "conduit au ciblage et au martyr de citoyens" par les forces israéliennes. Les trois autres personnes exécutées avaient été condamnées par le passé pour meurtre, a-t-il conclu dans un communiqué.